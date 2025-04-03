開箱老照片》盪竹鞦韆比賽
2025/4/3 07:00
（中央社網站）1987年（民國76年）4月3日：盪「竹鞦韆」比賽在嘉義市玄天上帝廟前廣場舉行，共有40多名選手參加這項傳統競賽。
據文獻記載，約300年前清朝時期，先民來到現今嘉義市光路里一帶開墾，卻接連遭遇旱災與瘟疫。奉玄天上帝指示，此地為「龍船穴」，須活躍擺動，人丁才會興旺，免於災厄。
為祈求平安，先民依神諭搭設竹鞦韆架，舉行盪鞦韆儀式。自此，每逢農曆閏年，就會在玄天上帝聖誕前後舉辦高空盪鞦韆比賽。
竹鞦韆堅韌無法彎曲，選手要運用腰力與巧勁擺盪，以橫桿格數計分，盪至最高一格即獲滿分。當地耆老表示，若能在30秒內盪到第4格，便有機會奪冠。
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此獨特民俗傳承數百年，嘉義市政府於民國97年正式登錄為無形文化資產，並擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。
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