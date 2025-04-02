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開箱老照片》默劇大師箱島安

2025/4/2 07:00
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日本默劇大師箱島安第5度來台，於各大專院校巡迴演出12場。中央社記者熊力學攝　80年4月3日
日本默劇大師箱島安第5度來台，於各大專院校巡迴演出12場。中央社記者熊力學攝　80年4月3日
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（中央社網站）1991年（民國80年）4月2日：日本默劇大師箱島安，應新象文化中心之邀來台，到各大專院校演出。

箱島安兼具日本文學涵養與能劇功底，並曾學習西方現代舞，他的默劇結合東西方表演藝術，以精練的動作在沉默中訴說千言萬語，透過肢體讓觀眾感受具象物體，例如推開巨門、釣起大魚，也能表現抽象概念，將紛亂的思緒轉化為手勢與動作，像是打開頭蓋骨取出腦袋檢查，增添幽默與喜劇效果。

作為默劇藝術家，他深信肢體語言能夠傳達人類共通的情感，因此自稱為「世界人」。

箱島安對台灣的表演藝術影響深遠。早在民國70年，他應新象文化邀請來台演出，需要一位助手，新象於是安排蘭陵劇坊的坊主金士傑協助。

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受箱島安的啟發，金士傑開始鑽研默劇。71年，蘭陵劇坊推出新作「懸絲人」，以默劇表演技巧為基礎，融合傀儡戲的肢體動作，創造出嶄新的表演風格。

想看更多箱島安的照片，立即到中央社影像空間。1140402

箱島安曾於民國70年受邀來台參加國際藝術節，他相信肢體可傳達人類共通的情感，自稱是「世界人」。中央社記者劉偉勳攝　70年3月1日
箱島安曾於民國70年受邀來台參加國際藝術節，他相信肢體可傳達人類共通的情感，自稱是「世界人」。中央社記者劉偉勳攝　70年3月1日
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