開箱老照片》澎湖魯賓遜歐及

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（中央社網站）1977年（民國66年）4月1日：流落帛琉40多年的澎湖人歐及返國，搭機抵達台北松山機場。

澎湖人歐及生於1899年，約30歲時隨日籍漁船前往帛琉捕撈鐘螺。因越境打撈，漁船被日軍扣留，船長拋棄船員返回日本，將歐及獨自留在當時由日本統治的帛琉。

歐及曾寫信回澎湖，但沒有取得聯繫，只好在帛琉靠打魚、砍柴、製鹽維生，逐漸融入當地。民國65年，台灣漁船在帛琉海域作業時，船長聽聞歐及的故事，輾轉通知台灣駐關島領事館。外交部與澎湖縣政府隨即展開援助，安排歐及返鄉。

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隔年4月，年近80的歐及搭機返抵台灣，結束長達半世紀的流浪生涯，由妹妹及兒子接回澎湖照顧。年底澎湖縣長選舉，這是他生平第一次行使投票權，驚訝縣長竟可以由人民投票選出。

想看更多歐及的照片，立即到中央社影像空間。1140401