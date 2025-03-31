開箱老照片》千島湖事件

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（中央社網站）1994年（民國83年）3月31日：台灣旅客在浙江淳安千島湖乘坐「海瑞號」觀光時，遭遇搶劫集團，在船艙內被燒死。

由台灣出發的黃山、三峽24人旅行團，3月31日下午1時搭乘旅遊船遊覽千島湖，原定晚上7時抵達居住的飯店，不料卻發生火燒船事件，包括6名中國船員及2名導遊，共32人不幸身亡。

當時立法院要求交通部觀光局將中國大陸地區列為「高危險旅遊區」；台灣各縣市旅行業及民間團體也紛紛發動抵制，據估計，千島湖事件發生後，有逾200個旅遊團取消行程。

李登輝總統於4月9日首度公開抨擊中共處理千島湖事件的不當。4月17日中共一反過去強調此案只是單純意外事件的說法，首度承認千島湖火燒遊艇事件是一樁經過策畫的「謀殺、劫財兼毀屍滅跡」行為，並逮捕了3名嫌犯。

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在海協會與公安的陪同下，5月11日，海基會成員與鑑識科技專家終於可以調查「海瑞號」的船體，但當海基會聘請的刑事局偵二隊長侯友宜登船調查，才發現「海瑞號」船上的痕跡，已經被清除或重新粉刷了油漆。

想看更多千島湖的照片，立即到中央社影像空間。1140331

抗議中共草率處理千島湖事件，立法委員呂秀蓮（右）發動群眾在桃園中正機場大門遊行示威。中央社記者陳嘉倩攝 83年4月7日