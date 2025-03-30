開箱老照片》美前總統卡特訪台

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（中央社網站）1999年（民國88年）3月30日：李登輝總統設宴款待來台訪問的美國前總統卡特（Jimmy Carter）。

卡特的一生充滿傳奇，他原本是花生農夫，1977年到1981年擔任美國總統，1978年12月16日，在未徵詢國會同意下，宣布與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建立正式外交關係，僅由在台北的美國大使安克志（Leonard Unger）通知總統蔣經國。

由於這場斷交幾乎是「先斬後奏」，美國許多國會議員同情台灣處境，1979年3月28日、29日，不顧北京強烈反對，美國國會兩院以壓倒性票數通過了「台灣關係法」，卡特在4月10日簽署，完成立法。

卡特競選連任時輸給共和黨籍的雷根（Ronald Reagan），1999年3月29日應「國策研究院」之邀訪台3天，第一站就拜訪新竹科學園區，但對於任何觸及到台美間的話題，卡特都沒有回答。

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卸下總統身分的卡特，因積極參與各國調停和談判，在2002年獲諾貝爾和平獎。

想看更多卡特的照片，立即到中央社影像空間。1140330

美國前總統卡特夫婦應邀到中華民國訪問3天，外交部次長吳子丹（右）前往機場迎接。 中央社記者楊一峰攝 88年3月29日