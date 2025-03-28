開箱老照片》諾貝爾物理獎得主朱棣文
2025/3/28 07:00
（中央社網站）1998年（民國87年）3月28日：諾貝爾物理獎得主朱棣文，在台大專題演講「原子與粒子的雷射冷卻與捕捉」，聽眾爆滿。
朱棣文1948年生於密蘇里州路易斯市，是全球知名的物理學家，因研發出雷射冷卻與光學捕捉原子技術，在1997年成為繼楊振寧、李政道、丁肇中之後，第4位榮獲諾貝爾物理獎的華人。
2004年至2009年間，朱棣文擔任柏克萊加州大學勞倫斯柏克萊國家實驗室主任，專注研究可再生能源及碳中和技術，對能源效率的提升有重要貢獻。
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2009年，朱棣文應美國總統歐巴馬邀請，擔任能源部部長，是首位擔任能源部長的華裔美國人，也是歐巴馬首任任期的綠色環保政策代言人。朱棣文除了大力倡導和投資再生及替代能源外，也身體力行實踐其環保理念，經常騎著自行車上班。
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