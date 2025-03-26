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開箱老照片》反共抗俄出海宣傳輪啟航

2025/3/26 07:00
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宣傳輪上人員與船下民眾揮手告別。中央社記者鄧秀璧攝　43年3月26日
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（中央社網站）1954年（民國43年）3月26日：反共抗俄出海宣傳輪在基隆碼頭舉行出發典禮後，啟航至金門勞軍。

宣傳輪上載著4輛宣傳列車、宣傳圖片資料20萬份，除了船務人員，還有平劇團、電影放映人員、國民黨公路黨部宣傳列車工作隊等共118人。

航行途中，前線海軍還派艦至金門港外歡迎，以廣播放送歌曲。勞軍團28日登陸後分為宣傳列車組、平劇及魔術歌詠組、電影組、圖片組，巡迴金門進行表演和展覽，並發送畫刊。

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期間也搭船至小金門（烈嶼）勞軍，以及參加金門當地舉辦的青年節慶祝晚會。4月4日返抵基隆，結束一個多禮拜的旅程。

想看更多反共抗俄出海宣傳輪的照片，立即到中央社影像空間。1140326

宣傳輪上懸掛布條與彩旗。中央社記者鄧秀璧攝　43年3月26日
宣傳輪上懸掛布條與彩旗。中央社記者鄧秀璧攝　43年3月26日
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