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開箱老照片》台灣首例冷凍試管嬰兒

2025/3/27 07:00（3/27 10:25 更新）
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台大醫院婦產科醫生劉志鴻抱著國內第一位冷凍試管嬰兒亮相。中央社記者方沛清攝　78年3月27日
台大醫院婦產科醫生劉志鴻抱著國內第一位冷凍試管嬰兒亮相。中央社記者方沛清攝　78年3月27日
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（中央社網站）1989年（民國78年）3月27日：台大醫院婦產科醫生劉志鴻以興奮的心情抱著國內第一位冷凍試管嬰兒亮相。

1980年代初期，試管嬰兒等生殖科技突飛猛進，台北榮民總醫院於民國74年率先成功孕育了全國第一例試管嬰兒。

台大醫院急起直追，在李鎡堯教授的領軍下，包含楊友仕等醫生組成的不孕症小組克服重重難關，台大醫院第一例試管嬰兒於民國76年2月誕生。

之後，楊友仕赴美研修一年半，並於學成歸國後，與劉志鴻、連義隆、何弘能等幾位醫師合力，台灣首位冷凍胚胎試管嬰兒於民國78年誕生。

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如今國內試管嬰兒成功率高達4成，世界排名僅次美國，為許多不孕症夫妻「一圓父母夢」。

想看更多試管嬰兒的照片，立即到中央社影像空間。1140327

試管嬰兒睡得正熟，不知不覺中又打了個「哈欠」。中央社記者方沛清攝　78年3月27日
試管嬰兒睡得正熟，不知不覺中又打了個「哈欠」。中央社記者方沛清攝　78年3月27日
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