開箱老照片》周海媚、羅慧娟1992年來台宣傳「末代皇孫」

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（中央社網站）1992年（民國81年）3月25日：港星周海媚、羅慧娟在台視舉行記者會，為新戲「末代皇孫」宣傳。

台視推出楊佩佩製作的古裝劇「末代皇孫」，徐少強、周海媚、黃日華、羅慧娟、謝祖武參與演出。

男女主角黃日華、周海媚飾演滿清官宦子弟和貴族格格，在清末民初的大時代譜出一段苦戀。由於編、導和主演都來自香港，「末代皇孫」宛如「台製港劇」。而李宗盛的「鬼迷心竅」片頭曲，至今廣為傳唱。

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周海媚、羅慧娟當時是香港TVB當家花旦，此次合作後，周海媚接著於台視「倚天屠龍記」演出周芷若一角，成為演藝生涯代表作；而「末代皇孫」則是羅慧娟參演的唯一一部台劇作品。

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