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開箱老照片》搖滾樂團東方快車改名再出發

2025/3/24 07:00
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東方合唱團的4名成員，前排左起吉他手楊振華、貝斯手盛子貞，後排左起主唱姚可傑、鼓手郭名虎，原鍵盤手侯志堅已因入伍退團。中央社攝　81年3月24日
東方合唱團的4名成員，前排左起吉他手楊振華、貝斯手盛子貞，後排左起主唱姚可傑、鼓手郭名虎，原鍵盤手侯志堅已因入伍退團。中央社攝　81年3月24日
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（中央社網站）1992年（民國81年）3月24日：東方快車合唱團改名為「東方合唱團」重新出發，舉行新歌發表會。

因老東家飛碟唱片已將「東方快車」申請專利，東方快車跳槽後更名東方合唱團。

主唱姚可傑、鼓手郭名虎在77年「第一屆全國熱門音樂大賽」被發掘；同屆新人還有張雨生、邰正宵。隔年東方快車成軍，直到83年成員各自發展而休團。6年間發行6張專輯，總銷量破百萬張。

東方快車出道即走紅，成名曲有「就讓世界多一顆心」、「紅紅青春敲呀敲」，曾和張雨生、王傑、邰正宵、星星月亮太陽等歌手合作推出「七匹狼」電影專輯。

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95年姚可傑、楊振華、侯志堅三人重組復出，更名為搖滾東方，發行第7張專輯「2006紅紅青春」。

想看更多東方快車的照片，立即到中央社影像空間。1140324

發行第一張專輯時的東方快車，前排左起盛子貞、姚可傑、楊振華，後排左起郭名虎、侯志堅。中央社記者范大龍攝　78年6月25日
發行第一張專輯時的東方快車，前排左起盛子貞、姚可傑、楊振華，後排左起郭名虎、侯志堅。中央社記者范大龍攝　78年6月25日
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