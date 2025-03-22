開箱老照片》作家無名氏移居台灣

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（中央社網站）1983年（民國72年）3月22日：抗戰時期暢銷作家無名氏「投奔自由」，經香港搭機抵台。

無名氏本名卜乃夫，出生於南京，抗戰期間曾任中央日報記者、華北新聞主筆，民國30年代以小說「北極風情畫」、「塔裡的女人」聲名大噪。

無名氏在中共文革時受到迫害，歷經勞改、被捕入獄、書稿遭查抄。71年獲准赴港探親3個月，他在期滿前夕發聲明唾棄中共，以反共作家身分移居台灣。

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長篇小說「塔裡的女人」曾被兩度改編，56年的電影版由林福地執導，楊群、汪玲、胡蝶、孫越主演。79年中視八點檔版本，則找來姜育恆、爾冬陞、崔浩然演出。

想看更多無名氏的照片，立即到中央社影像空間。1140322

「中國大陸災胞救濟總會」舉行記者會，向各界介紹反共作家無名氏（右立者）。中央社記者劉偉勳攝 72年3月24日