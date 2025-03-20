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開箱老照片》前蘇聯總統戈巴契夫訪台

2025/3/20 07:00（3/20 08:28 更新）
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前蘇聯總統戈巴契夫（前左2）偕同夫人蕾莎（前左3）搭機抵台訪問。中央社記者陳嘉倩攝 83年3月20日
前蘇聯總統戈巴契夫（前左2）偕同夫人蕾莎（前左3）搭機抵台訪問。中央社記者陳嘉倩攝 83年3月20日
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（中央社網站）1994年（民國83年）3月20日：前蘇聯總統戈巴契夫及夫人蕾莎搭機來台訪問，抵達時受到熱情的歡迎。

1985年戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，推動改革開放，促使專制的蘇聯共產主義逐步轉型，1991年底和平解體。

戈巴契夫任內讓東歐脫離蘇聯統治，促成東歐國家民主化，並在未流血情況下結束長達40多年的東西方冷戰，改變了現代歷史進程。

戈巴契夫卸任總統後，1994年3月20日與夫人蕾莎（Raisa）來台訪問，期間會見總統李登輝，表達對台灣民主化改革的支持；戈巴契夫還在立法院發表演說，並接受朝野立委提問，與立委互動熱絡。

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戈巴契夫在離台記者會上說，他深刻感受到台灣民眾的熱情與開朗的民族情懷，這與他行前認為台灣是島嶼性地區的刻板印象大相逕庭。

想看更多戈巴契夫的照片，立即到中央社影像空間。1140320

戈巴契夫（前）在議場向立委發表演說。中央社記者鄭傑文攝 83年3月24日
戈巴契夫（前）在議場向立委發表演說。中央社記者鄭傑文攝 83年3月24日
戈巴契夫（右）在總統府拜會時任總統李登輝（左）。中央社記者郭日曉攝 83年3月23日
戈巴契夫（右）在總統府拜會時任總統李登輝（左）。中央社記者郭日曉攝 83年3月23日
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