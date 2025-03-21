開箱老照片》日本桌球神童福原愛

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月21日：年僅8歲的日本桌球神童福原愛受邀來台，此行安排一連串訪問、表演及友誼賽，展現她不凡的球技。

福原愛1988年生於日本宮城縣仙台市，3歲起打桌球，1994至1996年連續奪得全日本幼童組冠軍，擁有桌球神童、天才少女的美譽。1999年，日本桌球協會同意讓10歲的福原愛申請為職業選手，成為首位日本桌球女子職業選手，也是日本最年輕的職業選手。

福原愛曾獲2012年倫敦奧運桌球女團銀牌及2016年里約奧運桌球女團銅牌，個人生涯最佳成績是在2015年國際桌球總會（ITTF）世界排行第4，以及2016年奧運桌球女單第4名。

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除了擁有驚人的桌球實力，福原愛從小比賽輸球總是淚眼汪汪，加上長相可愛，被日本民眾封為「愛哭蟲愛醬」，並經常在日本電視廣告和節目中出現，成為家喻戶曉的明星人物。

想看更多福原愛的照片，立即到中央社影像空間。1140321