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開箱老照片》台新銀行開幕

2025/3/23 07:00
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台新銀行董事長吳東亮（左1）、總統府秘書長蔣彥士（左2）、總統李登輝父親李金龍（中）、台北市長黃大洲（右1）進行剪綵儀式。中央社記者郭日曉攝　81年3月23日
台新銀行董事長吳東亮（左1）、總統府秘書長蔣彥士（左2）、總統李登輝父親李金龍（中）、台北市長黃大洲（右1）進行剪綵儀式。中央社記者郭日曉攝　81年3月23日
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（中央社網站）1992年（民國81年）3月23日：台新銀行開幕剪綵，在台北市中山北路二段總行舉行。

民國79年財政部開放民間成立銀行，新光集團創辦人吳火獅三子吳東亮自立門戶，創辦台新銀行。當時還找來味王、東元等企業集資，湊足100億元資本額。

在吳東亮帶領下，台新銀行執行過12次大小併購案，次數是台灣金融界之冠，也是第一家展開併購的銀行業者。91年與大安銀行合併後，成立台新金控。

台新金控與大哥吳東進時任董事長的新光金控，當年擬合併成「台灣新光金控」，但因責任準備金過高而暫停，留下「兄弟爬山各自努力，山頂會合」的名言。

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113年台新金、新光金重啟併購，尚待主管機關核准。倘若完成，將是台灣金融史上第一件合意併購案，「台新新光金控」將成國內總資產第4大的金控集團。

想看更多台新銀行的照片，立即到中央社影像空間。1140323

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