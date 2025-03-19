開箱老照片》動保趨勢下海豚秀轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1984年（民國73年）3月19日：澎湖縣沙港村漁民準備將16隻捕獲的海豚，賣給野柳海洋世界，訓練後擔任表演工作。但隨著「動物展演管理辦法」上路，海豚秀面臨轉型。

海豚飛旋擊浪、餵食鯨豚和人類玩親親等，向來是主題樂園最吸睛的表演節目。台灣最老牌的海洋主題樂園－新北市野柳海洋世界，近年來屢因「海豚親親體驗」，遭動保團體陳情抗議。

民國113年7月底「動物展演管理辦法」上路，規範保育類野生動物不得進行不當展演或與人互動行為，娛樂人類的鯨豚秀面臨退場。

透過 Google News 追蹤中央社

野柳海洋世界體認到動保意識抬頭，尋求轉型。野柳海洋世界第二代經營者廖俊斌說，海豚表演已改為向遊客宣導海豚身體構造及野外生存情形，從娛樂性質轉為教育導向。

想看更多海豚秀的照片，立即到中央社影像空間。1140319