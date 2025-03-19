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開箱老照片》動保趨勢下海豚秀轉型

2025/3/19 07:00
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澎湖縣沙港村漁民捕獲45隻海豚，其中16隻賣給野柳海洋世界，訓練後將擔任表演工作。中央社記者張啟良攝 73年3月19日
澎湖縣沙港村漁民捕獲45隻海豚，其中16隻賣給野柳海洋世界，訓練後將擔任表演工作。中央社記者張啟良攝 73年3月19日
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（中央社網站）1984年（民國73年）3月19日：澎湖縣沙港村漁民準備將16隻捕獲的海豚，賣給野柳海洋世界，訓練後擔任表演工作。但隨著「動物展演管理辦法」上路，海豚秀面臨轉型。

海豚飛旋擊浪、餵食鯨豚和人類玩親親等，向來是主題樂園最吸睛的表演節目。台灣最老牌的海洋主題樂園－新北市野柳海洋世界，近年來屢因「海豚親親體驗」，遭動保團體陳情抗議。

民國113年7月底「動物展演管理辦法」上路，規範保育類野生動物不得進行不當展演或與人互動行為，娛樂人類的鯨豚秀面臨退場。

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野柳海洋世界體認到動保意識抬頭，尋求轉型。野柳海洋世界第二代經營者廖俊斌說，海豚表演已改為向遊客宣導海豚身體構造及野外生存情形，從娛樂性質轉為教育導向。

想看更多海豚秀的照片，立即到中央社影像空間。1140319

野柳海洋世界的海豚表演。中央社記者卞金峰攝 87年5月5日
野柳海洋世界的海豚表演。中央社記者卞金峰攝 87年5月5日
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