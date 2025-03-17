開箱老照片》雪山隧道施工難度高 登上大英百科全書

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（中央社網站）2004年（民國93年）3月17日：北宜高速公路雪山隧道主坑西行線貫通，行政院長游錫堃搭車自宜蘭頭城穿越隧道抵達新北市坪林，親自體驗這項大工程。

雪山隧道總長度12.9公里，名列世界已通車公路隧道第4長。雪隧於民國80年7月15日動工，95年6月16日完工通車，至此台北南港至宜蘭蘇澳的北宜高速公路（國道五號）全線貫通。

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雪隧施工歷經15年才完工，是北宜高速公路工程中最艱辛的一段，當地複雜的地質與地下水問題，引發無數次的坍方及湧水危機，讓施工人員吃足苦頭，更造成25名工程人員因公殉職，施工難度之高已被「大英百科全書」登錄在冊。

想看更多雪山隧道的照片，立即到中央社影像空間。1140317