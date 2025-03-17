加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》冷氣團來襲今晚至明晨最冷 中部以北探10度
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》雪山隧道施工難度高 登上大英百科全書

2025/3/17 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雪山隧道主坑西行線貫通，慶祝活動在隧道宜蘭頭城端舉行，行政院長游錫堃（前）出席。中央社記者吳繼昌攝 93年3月17日
雪山隧道主坑西行線貫通，慶祝活動在隧道宜蘭頭城端舉行，行政院長游錫堃（前）出席。中央社記者吳繼昌攝 93年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2004年（民國93年）3月17日：北宜高速公路雪山隧道主坑西行線貫通，行政院長游錫堃搭車自宜蘭頭城穿越隧道抵達新北市坪林，親自體驗這項大工程。

雪山隧道總長度12.9公里，名列世界已通車公路隧道第4長。雪隧於民國80年7月15日動工，95年6月16日完工通車，至此台北南港至宜蘭蘇澳的北宜高速公路（國道五號）全線貫通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雪隧施工歷經15年才完工，是北宜高速公路工程中最艱辛的一段，當地複雜的地質與地下水問題，引發無數次的坍方及湧水危機，讓施工人員吃足苦頭，更造成25名工程人員因公殉職，施工難度之高已被「大英百科全書」登錄在冊。

想看更多雪山隧道的照片，立即到中央社影像空間。1140317

#雪山隧道
雪山隧道總長度12.9公里，名列世界已通車公路隧道第4長，民國95年6月16日完工通車。中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 95年5月24日
雪山隧道總長度12.9公里，名列世界已通車公路隧道第4長，民國95年6月16日完工通車。中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 95年5月24日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
197
更多編輯台推薦新聞：