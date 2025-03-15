開箱老照片》桃園縣長補選 呂秀蓮大勝

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月15日：桃園縣長劉邦友遭槍殺身亡後，隔年進行縣長補選投票，民進黨候選人呂秀蓮獲壓倒性票數獲勝，成桃園縣首位女縣長。

民國85年11月21日，前桃園長縣長劉邦友連同7名無辜者，遭行刑槍殺的方式慘死，引起全國震驚，桃園政壇更是人心惶惶。

當時因民怨高漲，希望改變，民國86年3月15日桃園縣長補選，民進黨候選人呂秀蓮獲壓倒性勝利，以10萬餘票的差距擊敗國民黨候選人方力脩，得票率達55.31%。

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呂秀蓮的勝選對當時國內政壇投下極大的變數，她不但是桃園第一位女縣長，也打破了桃園地區長期以來南北輪政的傳統。

想看更多呂秀蓮的照片，立即到中央社影像空間。1140315