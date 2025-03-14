開箱老照片》讀者文摘中文版15週年慶

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（中央社網站）1980年（民國69年）3月14日：讀者文摘雜誌中文版慶祝發行15週年，在台北圓山飯店舉行酒會，由中文版總編輯林太乙女士主持。

1922 年，戴維特‧華勒斯（De Witt Wallace）以「摘錄所有雜誌的精華文章」概念，在美國出版了第一本《讀者文摘》，內容選編了 31篇各類雜誌文章的摘要介紹，沒想到非常成功。

1938 年，《讀者文摘》第一本海外版雜誌在英國正式出版，之後擴展至各國。民國51年，讀者文摘總社計畫出版中文版，花了兩年才找到中英文俱佳的林太乙擔任首任總編輯。

民國53年9月，林太乙與2位業務人員開始籌備；半年後，中文版讀者文摘正式出版，沒想到一發行就受歡迎，不但在香港造成轟動，台灣也在發書當日就賣光了，為讀者打開「世界的一扇窗」。

林太乙主持中文版讀者文摘多年，1987年底功成身退。她說，23年來，讀好文章等於她全部的生活。

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