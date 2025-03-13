開箱老照片》板橋國小慶祝百年校慶

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（中央社網站）1999年（民國88年）3月13日：台北縣板橋國小慶祝100週年校慶。

板橋國小為日治時期板橋地區第一所近代學校，其創校歷史追溯至1899年（明治32年），原為板橋林本源家族在大觀義學經營的「私立國語教育所」，當年就地改制為枋橋公學校，以文昌祠暫時充當教室使用。

1908年（明治41年）2月，在林本源家族等仕紳奔走、捐款下，於今板橋國小所處位置建新校舍；1921（大正10年）4月，因台灣行政區改制，枋橋更名為板橋，學校跟著變更為板橋公學校，1941年（昭和16年）4月，更名為板橋國民學校。

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1968年（民國57年），因應政府實施9年國民義務教育，改為板橋國民小學，立法院長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人董至成等都是校友。

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板橋幼稚園數百位小朋友表演「小英雄」舞龍場面。中央社記者馮國鏘攝 68年12月25日