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開箱老照片》板橋國小慶祝百年校慶

2025/3/13 07:00
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為慶祝台北縣板橋國小100週年校慶，雕塑家楊英風創作「和風」作品，作為紀念物，李登輝總統並題字「百年樹人」。中央社記者黃旭昇攝 88年3月13日
為慶祝台北縣板橋國小100週年校慶，雕塑家楊英風創作「和風」作品，作為紀念物，李登輝總統並題字「百年樹人」。中央社記者黃旭昇攝 88年3月13日
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（中央社網站）1999年（民國88年）3月13日：台北縣板橋國小慶祝100週年校慶。

板橋國小為日治時期板橋地區第一所近代學校，其創校歷史追溯至1899年（明治32年），原為板橋林本源家族在大觀義學經營的「私立國語教育所」，當年就地改制為枋橋公學校，以文昌祠暫時充當教室使用。

1908年（明治41年）2月，在林本源家族等仕紳奔走、捐款下，於今板橋國小所處位置建新校舍；1921（大正10年）4月，因台灣行政區改制，枋橋更名為板橋，學校跟著變更為板橋公學校，1941年（昭和16年）4月，更名為板橋國民學校。

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1968年（民國57年），因應政府實施9年國民義務教育，改為板橋國民小學，立法院長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人董至成等都是校友。

想看更多板橋國小的照片，立即到中央社影像空間。1140313

板橋幼稚園數百位小朋友表演「小英雄」舞龍場面。中央社記者馮國鏘攝 68年12月25日
板橋幼稚園數百位小朋友表演「小英雄」舞龍場面。中央社記者馮國鏘攝 68年12月25日
新北市板橋國小新建校舍落成啟用，為百年老校增添新活力。老校舍的窗框、門廊與日治時期創校的奠基石（圖），也保留見證百年歷史的傳承。中央社記者黃旭昇攝 100年6月19日
新北市板橋國小新建校舍落成啟用，為百年老校增添新活力。老校舍的窗框、門廊與日治時期創校的奠基石（圖），也保留見證百年歷史的傳承。中央社記者黃旭昇攝 100年6月19日
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