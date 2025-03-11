開箱老照片》醫藥分業引陳抗 醫師、藥師街頭對峙

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月11日：醫藥分業政策引起千餘名醫師、醫學生上街陳抗，藥師界則號召5千人響應醫藥分業，雙方在立法院前對峙。

過去醫、藥師都有調劑權，但新「藥事法」規定，全民健保上路兩年後需實施醫藥分業，醫師專職看病診斷，藥師依醫師處方調劑，落實專業分工。

醫藥分業分為七波實施，86年3月1日先在北、高兩直轄市上路。看病時醫師只會開藥單，病人拿藥單到藥局、醫院或診所，由藥劑師配藥，並指導如何服藥。

醫界認為此政策剝奪醫師調劑權，強制釋出處方箋損及醫師尊嚴，且民眾應有權選擇醫師或藥師調劑。藥師代表則認為醫、藥分業早為世界潮流，不可抵擋。

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醫師上街抗議醫藥分業政策。中央社記者郭日曉攝 86年3月11日