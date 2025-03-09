開箱老照片》余登發父子叛亂案受審

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（中央社網站）1979年（民國68年）3月9日：高雄前縣長余登發父子被控涉嫌參與「吳泰安匪諜叛亂案」，遭檢方以知匪不報、為匪宣傳罪名起訴，在台北警備總部軍事法庭開庭審理。

曾被警方以流氓列管的吳泰安，多次接觸余登發、余瑞言父子，並發送「革命動員第一號令」傳單，余登發皆不置可否。

事涉匪諜，余氏父子68年1月21日被捕。隔天黨外人士大集結，以桃園縣長許信良為首，在余登發故鄉橋頭遊行，並轉往鳳山市區、高雄火車站宣講。

該次行動被稱為「橋頭事件」，是台灣戒嚴時期首次示威遊行，並引發同年底的美麗島事件與一連串民主運動。

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余登發、余瑞言分處8年、2年徒刑，美麗島事件後為減低社會反彈，才保外就醫而獲釋。

想看更多余登發的照片，立即到中央社影像空間。1140309