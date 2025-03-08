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開箱老照片》學苑影展在台大開幕

2025/3/8 07:00
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學苑影展開幕式，出席者包括柯俊雄（1排左2）、白景瑞（1排左4）、秦漢（1排左5）、張永祥（1排左7）及（2排左起）童月娟、歸亞蕾、譚詠麟、胡茵夢等人。中央社記者馮國鏘攝 　71年3月8日
學苑影展開幕式，出席者包括柯俊雄（1排左2）、白景瑞（1排左4）、秦漢（1排左5）、張永祥（1排左7）及（2排左起）童月娟、歸亞蕾、譚詠麟、胡茵夢等人。中央社記者馮國鏘攝 　71年3月8日
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（中央社網站）1982年（民國71年）3月8日：新聞局主辦的第1屆「學苑影展」開幕，共巡迴20所大專院校。希望使「只愛看洋片」的大學生關注國片，也藉大學知識分子的支持，提升國片整體水準。

參展影片有「假如我是真的」、「夜來香」、「皇天后土」、「同班同學」、「我的爺爺」、「大湖英烈傳」、「六朝怪談」、「原鄉人」共8部，並邀請白景瑞、李行、徐克、吳念真、泰迪羅賓、張艾嘉、焦雄屏等電影工作者，和學生面對面座談。

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學苑影展分北部院校、中南部院校兩階段進行，學生參加踴躍，並舉辦票選活動如「台大金馬獎」、「政大金鷹獎」、「輔大影藝金獎」，選出心目中的最佳影片、最佳導演及男女主角等。

想看更多學苑影展的照片，立即到中央社影像空間。1140308

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