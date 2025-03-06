開箱老照片》華岡舞蹈團古典芭蕾之夜
2025/3/6 07:00
（中央社網站）1981年（民國70年）3月6日：文化學院體育系舞蹈組（今文化大學舞蹈系）師生組成的華岡舞蹈團，彩排舞劇「吉賽爾」。
民國69年，華岡舞蹈團正式成軍，首度公演即舉辦「古典芭蕾之夜」，演出經典芭蕾舞劇「仙女」、「火鳥」等作品。
70年的第二屆公演，延續古典芭蕾之夜主題，演出浪漫派芭蕾代表作「吉賽爾」。故事敘述用情至深的農家女吉賽爾即使死去成為幽靈，依然奮力保護愛人免於傷害。由華岡舞團副團長伍曼麗飾演女主角吉賽爾，舞者黃紹仁飾演男主角阿爾巴特伯爵。
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此次公演亦包含舞團自編的現代芭蕾舞作，以及前舊金山芭蕾舞團團員、文化學院客座教授瑪莎．韋爾絲．布朗（Martha Wales Brown）表演的知名舞碼「垂死的天鵝」。
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