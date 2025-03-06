加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普盼凍結國際開發總署逾600億援外款項 最高法院駁回
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》華岡舞蹈團古典芭蕾之夜

2025/3/6 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華岡舞蹈團為古典芭蕾之夜進行彩排。中央社記者馮國鏘攝　70年3月6日
華岡舞蹈團為古典芭蕾之夜進行彩排。中央社記者馮國鏘攝　70年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1981年（民國70年）3月6日：文化學院體育系舞蹈組（今文化大學舞蹈系）師生組成的華岡舞蹈團，彩排舞劇「吉賽爾」。

民國69年，華岡舞蹈團正式成軍，首度公演即舉辦「古典芭蕾之夜」，演出經典芭蕾舞劇「仙女」、「火鳥」等作品。

70年的第二屆公演，延續古典芭蕾之夜主題，演出浪漫派芭蕾代表作「吉賽爾」。故事敘述用情至深的農家女吉賽爾即使死去成為幽靈，依然奮力保護愛人免於傷害。由華岡舞團副團長伍曼麗飾演女主角吉賽爾，舞者黃紹仁飾演男主角阿爾巴特伯爵。

google news透過 Google News追蹤中央社

此次公演亦包含舞團自編的現代芭蕾舞作，以及前舊金山芭蕾舞團團員、文化學院客座教授瑪莎．韋爾絲．布朗（Martha Wales Brown）表演的知名舞碼「垂死的天鵝」。

想看更多華岡舞蹈團的照片，立即到中央社影像空間。1140306

美國芭蕾舞蹈家瑪莎．韋爾絲．布朗表演「垂死的天鵝」。中央社記者馮國鏘攝　70年3月2日
美國芭蕾舞蹈家瑪莎．韋爾絲．布朗表演「垂死的天鵝」。中央社記者馮國鏘攝　70年3月2日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
193
更多編輯台推薦新聞：