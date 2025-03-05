開箱老照片》高球天后涂阿玉

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（中央社網站）1978年（民國67年）3月5日：台灣高爾夫球女將涂阿玉二度獲得中華女子高爾夫公開賽冠軍。

涂阿玉自1974年展開職業生涯，除了在國內賽事創下佳績，更曾在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）奪下7次賞金后。1986年，她在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）和JLPGA共同認證的馬自達菁英賽奪冠，成為第一位在LPGA締造冠軍紀錄的台灣選手。

涂阿玉出生於台中豐原，兒時在豐原球場啟發她對高爾夫球的興趣，17歲北上至台灣高爾夫俱樂部，接受台灣高球之父陳金獅的指導，「老淡水球場」便成為她職業生涯的起點。

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涂阿玉於2005年退休，31年的職業生涯共拿下114座冠軍。2017年，她入選日本高爾夫名人堂，是首位非日籍女性，也是台灣第一位獲此殊榮的選手。

想看更多涂阿玉的照片，立即到中央社影像空間。1140304