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開箱老照片》台灣第一家計程車公司

2025/3/3 07:00
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台灣計程汽車公司門口的出租汽車。中央社記者陳永魁攝　48年3月3日
台灣計程汽車公司門口的出租汽車。中央社記者陳永魁攝　48年3月3日
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（中央社網站）1959年（民國48年）3月3日：台灣計程汽車公司在台北開業，是台灣第一家提供載客服務的計程車公司。

台灣計程車俗稱「小黃」，但在計程車出現之前，日治時期的台灣就已有計時收費的包車服務，只是當時汽車尚未普及，價格昂貴，並未造成流行，市區馬路上最主要的載客工具仍是二輪的人力車。

戰後，人力車遭三輪車取代，搭乘這兩種車輛的車資大多由車夫與乘客議定，真正按照行駛里程計費的載客計程車，要到民國48年台灣計程汽車公司成立時才出現。

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台灣計程汽車公司創立之初，有40輛汽車，採用白頂紅色車身塗裝。欲乘車者可以打電話到台北東門、西門、重慶北路的停車站叫車，也可在路邊招車，計費方式為1.5公里內6元，之後每500公尺加2元。

想看更多計程車的照片，立即到中央社影像空間。1140303

#計程車
計程車司機在停車站等候客人光顧。中央社記者陳永魁攝　48年3月3日
計程車司機在停車站等候客人光顧。中央社記者陳永魁攝　48年3月3日
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