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開箱老照片》老師．斯卡也答開鏡

2025/3/1 07:00
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中影公司董事長吳鐘靈（前左3）主持電影「老師．斯卡也答」開鏡剪綵；中影總經理明驥（前左1）、影星胡冠珍（左2）、蘇明明（左4），小戽斗（後排左3）等人合影。中央社記者馮國鏘攝 71年3月1日
中影公司董事長吳鐘靈（前左3）主持電影「老師．斯卡也答」開鏡剪綵；中影總經理明驥（前左1）、影星胡冠珍（左2）、蘇明明（左4），小戽斗（後排左3）等人合影。中央社記者馮國鏘攝 71年3月1日
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（中央社網站）1982年（民國71年）3月1日：中央電影公司文藝喜劇片「老師．斯卡也答」，在台北市中影士林製片廠舉行開鏡典禮。

「老師．斯卡也答」是民國71年中央電影公司發行的電影，「斯卡也答」是泰雅族語「再見」的意思，該片由小野、吳念真編劇，胡冠珍、明明、丁漢領銜主演，是導演宋存壽執導的最後一部電影。

劇情以南投萬大村為背景，敘述新來的小學老師，與村裡的醫師、修女3人全心解決村內發生的各種問題，賺人熱淚。

宋存壽曾在邵氏擔任編劇多年，民國55年才首次執導「天之驕女」，正式展開導演生涯，截至「老師，斯卡也答」止，共執導電影作品26部，也慧眼識英雄，將秦漢、林青霞、陳秋霞等琢磨為閃亮的明星。

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「老師，斯卡也答」的電影原聲帶由滾石唱片發行，其中由陳雲山詞曲的「歌聲滿行囊」，因同時也是台視交友節目「我愛紅娘」的主題曲，在強力放送下，使這首歌更廣為流傳。

想看更多斯卡也答的照片，立即到中央社影像空間。1140301

#小野
#吳念真
#泰雅族
#滾石唱片
電影「老師．斯卡也答」開鏡，該片主要演員（右起）胡冠珍、丁漢、蘇明明合影。中央社記者馮國鏘攝 　71年3月1日
電影「老師．斯卡也答」開鏡，該片主要演員（右起）胡冠珍、丁漢、蘇明明合影。中央社記者馮國鏘攝 　71年3月1日
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