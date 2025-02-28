開箱老照片》台灣B肝疫苗新生兒接種推手羅光瑞

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（中央社網站）1994年（民國83年）2月28日：台北榮民總醫院院長羅光瑞獲頒國防醫學院名譽博士。

羅光瑞是台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，與一般接種足月後孩子不同，B型肝炎以周產期感染為多，必須出生後愈早施打愈好，雖然當時有初步研究證明，接種在出生24小時以內的新生兒可行性，但台灣沒有相關研究。

為排除外界的疑慮與反對聲浪，羅光瑞在疫苗試驗展開前，率先施打疫苗，連同子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。

這項研究成為台灣新生兒接種B肝疫苗安全、有效關鍵證據，後續透過研究科學證據說服父母親及學者，讓社會有信心，就能執行新生兒接種。

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羅光瑞畢業於國防醫學院醫科48期及美國華盛頓大學博士後研究，曾擔任台北榮民總醫院院長及台中榮民總醫院創院院長；獲頒美國癌症研究學會（The American Association for Cancer Research）及中華民國國家衛生研究院傑出貢獻獎。於民國112年4月21日辭世，享壽101歲。

想看更多羅光瑞的照片，立即到中央社影像空間。1140228