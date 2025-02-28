加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》台灣B肝疫苗新生兒接種推手羅光瑞

2025/2/28 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防醫學院院長李賢鎧（左）代表國防醫學院，頒授名譽博士學位予台北榮民總醫院院長羅光瑞。中央社記者王遠茂攝 83年2月28日
國防醫學院院長李賢鎧（左）代表國防醫學院，頒授名譽博士學位予台北榮民總醫院院長羅光瑞。中央社記者王遠茂攝 83年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1994年（民國83年）2月28日：台北榮民總醫院院長羅光瑞獲頒國防醫學院名譽博士。

羅光瑞是台灣B肝疫苗新生兒接種重要推手，1980年代台灣率先實施新生兒B肝疫苗注射，與一般接種足月後孩子不同，B型肝炎以周產期感染為多，必須出生後愈早施打愈好，雖然當時有初步研究證明，接種在出生24小時以內的新生兒可行性，但台灣沒有相關研究。

為排除外界的疑慮與反對聲浪，羅光瑞在疫苗試驗展開前，率先施打疫苗，連同子女及團隊都施打，以具體行動展示信心。

這項研究成為台灣新生兒接種B肝疫苗安全、有效關鍵證據，後續透過研究科學證據說服父母親及學者，讓社會有信心，就能執行新生兒接種。

google news透過 Google News追蹤中央社

羅光瑞畢業於國防醫學院醫科48期及美國華盛頓大學博士後研究，曾擔任台北榮民總醫院院長及台中榮民總醫院創院院長；獲頒美國癌症研究學會（The American Association for Cancer Research）及中華民國國家衛生研究院傑出貢獻獎。於民國112年4月21日辭世，享壽101歲。

想看更多羅光瑞的照片，立即到中央社影像空間。1140228

#榮民總醫院
#疫苗
#國防醫學院
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
63
更多編輯台推薦新聞：