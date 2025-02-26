開箱老照片》賽神豬
2025/2/26 07:00（2/26 07:19 更新）
（中央社網站）1961年（民國50年）2月26日：台北市中崙地區舉行6年一度的敬神大會。很多人都宰豬謝神祭祖。上百頭逾300公斤的豬隻陳列在廣場上，由農會評判優劣高下。
「賽豬公」是台灣民間流傳已久的祭祀習慣，以前的人認為把豬公養得又肥又大來敬神，就可保佑全家平安健康。
因為比賽競爭激烈，飼主們在賽前需精心照顧神豬，包括洗澡、翻身、按摩，為怕豬隻天氣炎熱胃口不好，還提供電風扇、冷氣，以及多樣的營養食品如雞蛋和水果等，把神豬呵護得無微不至，像知名的大年初六三峽祖師廟名列前茅的豬公重量常達上千台斤，也會吸引很多人潮觀看和參與祭祀活動。
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不過，賽神豬文化遭受動物保護團體批評，飼養的豬隻遭受灌食等不人道對待；隨著近來保育觀念盛行，神豬飼養已減少非人道餵食，甚至有些神豬也逐漸被平安米所做成的「米豬」來祭拜，更符合現代潮流。
想看更多神豬的照片，立即到中央社影像空間。1140226
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