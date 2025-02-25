開箱老照片》京劇名伶王復蓉的精采人生

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（中央社網站）1966年（民國55年）2月25日：應新加坡華僑平劇社邀請，協助當地國劇公演的中影演員王復蓉返抵台北。

王復蓉出身戲劇世家，父親王振祖於民國46年創辦私立復興戲劇學校（今併入國立臺灣戲曲學院），創校之初廣收清寒子弟，也會到孤兒院、眷村等招生，入校後學費全免並包吃包住，但小小孩從此得接受7年「不打不成材」的管教，包括小生曹復永、武生張復健等「復」字輩第一期都在當時入學。

王復蓉初中時身體不好休學，沒想到卻因此開始學京戲，並成為京劇名伶，之後經常出國表演。20歲時嫁給陶大偉，自此洗淨鉛華、走入家庭，音樂才子陶喆就是他們兩人愛的結晶。

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兩人彼此扶持、鶼鰈情深，民國101年9月陶大偉病逝，王復蓉頓失重心，直到學習國標舞，才重燃對生命熱情，2016年她擔任「世界盃國際標準舞公開賽」嘉賓，首度站上小巨蛋，與10位台灣戲曲學院的學生演出「霸王別姬」，她先以京劇開場，接著與「雙霸王」共舞探戈，結合京劇與國標舞的演出，獲得滿堂彩。

想看更多王復蓉的照片，立即到中央社影像空間。1140225

影劇雙星陶大偉、王復蓉夫婦搭機赴美，參加當地華僑春節的義演活動。中央社記者陳漢中攝 61年1月26日