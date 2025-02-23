開箱老照片》「無字天書」開鏡 梁修身、李察基爾演對手戲

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（中央社網站）1978年（民國67年）2月23日：香港東傳影業的神怪特技電影「無字天書」，在台北市中國製片廠開鏡。

「無字天書」由梁修身、胡茵夢、何思敏、貝蒂、秦風等人參演，並特邀美國演員李察基爾（Richard Kiel）飾演反派的巨人角色。

劇中他被「狐狸精」貝蒂迷失魂魄，成為貝蒂的侍衛，為保護女主人而與男主角梁修身有不少武打戲。

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李察基爾身高超過210公分，以007電影「海底城」、「太空城」的反派「大鋼牙」一角聞名。他於2014年過世，最後的作品是2010年的動畫電影「魔髮奇緣」，在片中為反派角色佛拉德配音。

想看更多李察基爾的照片，立即到中央社影像空間。1140223