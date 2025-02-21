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開箱老照片》李光耀遊清境農場

2025/2/21 07:00
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清境農場人員向李光耀夫婦獻花。中央社攝　78年2月21日
清境農場人員向李光耀夫婦獻花。中央社攝　78年2月21日
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（中央社網站）1989年（民國78年）2月21日：新加坡總理李光耀、柯玉芝夫婦訪台5天，並由李登輝總統陪同，遊覽南投清境農場。

除了會晤政府官員，李光耀此行安排了清境農場、溪頭、日月潭等中部景點，並在涵碧樓與李登輝總統會面。在台行程結束後，於23日赴日本參加裕仁天皇喪禮。

李光耀1959年出任新加坡自治邦總理，至2011年從資政職務退休，掌權逾50年。曾帶領新加坡加入馬來西亞，而後獨立建國，以鐵腕領導創造新加坡經濟奇蹟，被視為新加坡國父。

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李光耀與台灣關係密切，曾訪台25次以上，與蔣經國、李登輝都有私交。也因其居中斡旋，最終促成1993年在新加坡舉行的辜汪會談。

想看更多李光耀的照片，立即到中央社影像空間。1140220

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