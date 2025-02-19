開箱老照片》首屆炬光節大會

（中央社網站）1977年（民國66年）2月19日：中華民國傷殘育樂協會於現名228和平公園的台北新公園舉辦第一屆炬光節公益活動。

炬光節是中華民國傷殘育樂協會設立的節日，希望以「炬光」一詞代替「殘障」。傷殘育樂協會表示，之所以將炬光節訂於2月19日，除了這一天是協會於民國63年成立的日子，另一緣由是因為2月是不滿30日的缺月，但仍是一個完整的月分，象徵身障者儘管身體缺損，仍是完整的人。

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炬光節設立之後，社會各界也開始以炬光為名舉辦活動，例如75年由各地方政府的社會局聯合舉辦的炬光母親表揚大會，讓照顧者也獲得社會的關注與肯定。

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