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開箱老照片》台灣馬拉松傳奇許績勝

2025/2/17 07:00
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旅日長跑好手許績勝回國參加第4屆台北國際馬拉松，與吉祥物「愛跑的孫悟空」合影。中央社記者方沛清攝　78年2月17日
旅日長跑好手許績勝回國參加第4屆台北國際馬拉松，與吉祥物「愛跑的孫悟空」合影。中央社記者方沛清攝　78年2月17日
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（中央社網站）1989年（民國78年）2月17日：在日本名古屋大學深造的長跑好手許績勝，回台參加第4屆台北國際馬拉松，在記者會與吉祥物「愛跑的孫悟空」合影。

許績勝是金門人，民國77年獲名古屋商科大學獎學金，赴日接受長跑培訓。78年專程回國參加第4屆台北國際馬拉松，跑出2小時17分15秒的成績，打破全國紀錄。

許績勝大學畢業後加入佐川急便實業團，得到企業支持延續運動生涯。1995年他參加日本三大菁英馬拉松之一的別府大分馬拉松，共有277位來自世界各國的好手參賽。許績勝最終以2小時14分35秒的成績名列第6，再次刷新自己的紀錄。

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這個成績至今仍是國內馬拉松選手難以跨越的高牆，因而被稱作「許績勝障礙」。

想看更多許績勝的照片，立即到中央社影像空間。1140217

民國87年，旅日長跑好手許績勝（右前）除夕回到金門家鄉過年，在金門縣立運動場以練跑105圈來辭歲，許下進軍曼谷亞運會馬拉松奪牌的新春心願。中央社記者倪國炎攝　87年1月27日
民國87年，旅日長跑好手許績勝（右前）除夕回到金門家鄉過年，在金門縣立運動場以練跑105圈來辭歲，許下進軍曼谷亞運會馬拉松奪牌的新春心願。中央社記者倪國炎攝　87年1月27日
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