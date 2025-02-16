開箱老照片》台北清真寺點燈祈福

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（中央社網站）2000年（民國89年）2月16日：台北千禧燈節活動，台北市政府民政局局長林正修與台北清真寺教長馬孝棋點燃由清真寺提供設計圖製作的燈籠。

台北清真寺於民國47年建成，基於宗教考量從未參與台灣元宵節活動，但為了讓一般民眾更了解伊斯蘭信仰，89年首次配合台北市政府，參與千禧燈節活動。

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放置在寺外的大型燈籠，是由民政局依照台北清真寺提供的設計圖製作。教長馬孝棋表示，伊斯蘭教禁止任何形式的「偶像」崇拜，包括人物、動物、圖騰、標誌等，因此燈籠以伊斯蘭的拱門、圓頂等建築造型替代，可讓教徒藉著幾何圖形冥想造物主，同時為這塊土地的人民祈求平安。

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