開箱老照片》中央社改制慶祝酒會

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1996年（民國85年）2月14日：中央通訊社改制為國家通訊社，在台北晶華酒店舉行慶祝酒會，副總統李元簇應邀按鈕。

民國13年4月1日中央社於廣州成立，在風雨飄搖的大時代，中央社見證北伐、對日抗戰、台灣光復及國共內戰，二戰時期隨軍記者第一手報導，奠定中央社名列世界五大通訊社的歷史定位。

38年中央社遷台，參與了台灣的蛻變與發展，從金門砲戰、韓戰、越戰、退出聯合國、中美斷交後的孤立低潮，到十大建設開展、經濟奇蹟舉世稱羨、政黨輪替的民主深化等，以千萬則新聞、百萬幀照片，刻畫台灣人民共同的時代記憶。

62年中央社改組為股份有限公司，以企業方式經營；77年開始研議改制國家通訊社，至84年12月29日立法院三讀通過「財團法人中央通訊社設置條例」，幾近8年時間，中央社終於完成法制化歷程。

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自此中央社成為全民共有的國家通訊社，執行服務大眾傳播媒體、促進國際對台灣之瞭解、增進國際新聞交流等三大法定任務。

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