開箱老照片》電影楓葉情

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（中央社網站）1976年（民國65年）2月13日：由影星鄧光榮、林青霞等主演的文藝片「楓葉情」，在台北陽明山別墅拍攝內景。

1970年代是台灣愛情文藝片的盛世，其中由永昇影業公司出品、白景瑞導演的「楓葉情」，請來港星鄧光榮與當時紅遍半邊天的女星林青霞主演，此片有一部分到韓國拍攝，擔任此片美術設計的王童因此片首度獲得金馬獎最佳美術設計獎肯定。

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「楓葉情」一片除了男女主角顏值高，也搭配陳莎莉、藍毓莉、甄妮、梁修身、魏蘇等硬裡子演員，其中魏蘇（甦）就是相聲大師魏龍豪，他以本名進入影視圈參與演出和配音工作，但為了尋找失散的弟弟，以弟弟的名字「龍豪」作為相聲藝名。

想看更多楓葉情的照片，立即到中央社影像空間。1140213