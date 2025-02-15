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開箱老照片》高雄道路馬拉松溜冰賽

2025/2/15 07:00（2/15 08:46 更新）
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高雄市封街舉辦道路馬拉松溜冰競賽，吸引全國上千名溜冰好手參加。中央社記者董清男攝　76年2月15日
高雄市封街舉辦道路馬拉松溜冰競賽，吸引全國上千名溜冰好手參加。中央社記者董清男攝　76年2月15日
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（中央社網站）1987年（民國76年）2月15日：高雄市政府與溜冰委員會為觀光節舉辦道路馬拉松溜冰競賽，上午7時30分由高雄市長蘇南成鳴槍開跑。

每年元宵節也是我國的觀光節，民國76年高雄市政府為觀光節舉辦道路馬拉松溜冰競賽，吸引全國各地1151名溜冰好手參加。

高雄市長蘇南成致詞時表示，40年前他小的時候，故鄉台南沒有太多汽機車，傍晚可以看到有人穿著輪鞋在路上溜冰，隨著社會進步，道路滿是來往的車輛，民眾已無法體驗在街道上恣意溜冰的快感。

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為了讓民眾盡情享受溜冰的暢快，高雄市政府特別封街，規畫了長達19公里的賽道，吸引很多愛好人士參與，現場氣氛熱鬧， 因此蘇南成表示也想與民眾一同下場溜個過癮。

想看更多高雄溜冰馬拉松的照片，立即到中央社影像空間。1140215

高雄市長蘇南成賽前致詞表示，為了讓民眾感受在街道上溜冰的快感，特別封街舉辦道路馬拉松溜冰競賽。中央社記者董清男攝　76年2月15日
高雄市長蘇南成賽前致詞表示，為了讓民眾感受在街道上溜冰的快感，特別封街舉辦道路馬拉松溜冰競賽。中央社記者董清男攝　76年2月15日
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