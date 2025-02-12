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開箱老照片》烏來發電所竣工

2025/2/12 07:00
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台灣電力公司烏來發電所全景。中央社記者鄧秀璧攝　40年2月12日
台灣電力公司烏來發電所全景。中央社記者鄧秀璧攝　40年2月12日
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（中央社網站）1951年（民國40年）2月12日：行政院長陳誠主持烏來發電所竣工典禮，撰題「烏來發電廠」及「臺灣烏來發電所碑銘」以資紀念。

烏來發電所（現稱桂山發電廠烏來分廠）在日治時期開始興建，但二戰時，因所採購的機組在船運途中遭美軍擊沉，後來隨著日本宣布投降，發電廠工程被迫停止。

光復後，台灣電力公司接續烏來發電所未完成的工程。第一台發電機組於民國38年開始運轉，但後來發生龜山堤堰造成排水和淹水問題，於是變更設計，於民國40年再次運轉，成為政府遷台以後，第一座由國人自力接續日人完成興建的電廠。民國52年後台電將發電所全面改稱「發電廠」，簡稱「電廠」。

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921地震造成全台大停電時，烏來電廠立下大功，是第一個發電並將電力輸往下一個電廠，點亮全台電力網的電廠。

想看更多烏來電廠的照片，立即到中央社影像空間。1140212

#陳誠
烏來發電所主任顧文魁（左起）、機械公司總經理高禨景、省主席吳國楨、政委黃文琦、行政院長陳誠及台灣電力公司總經理黃輝。中央社記者鄧秀璧攝　40年2月12日
烏來發電所主任顧文魁（左起）、機械公司總經理高禨景、省主席吳國楨、政委黃文琦、行政院長陳誠及台灣電力公司總經理黃輝。中央社記者鄧秀璧攝　40年2月12日
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