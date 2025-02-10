加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈瑪斯：以軍已撤出那札林走廊 加薩南北恢復通行
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》劉德華為第100部電影阿虎宣傳

2025/2/10 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
港星劉德華（中）搭乘吉普車在台北市西門鬧區遊街，為電影「阿虎」宣傳。中央社記者吳繼昌攝 90年2月10日
港星劉德華（中）搭乘吉普車在台北市西門鬧區遊街，為電影「阿虎」宣傳。中央社記者吳繼昌攝 90年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2001年（民國90年）2月10日：港星劉德華搭乘吉普車在台北市西門鬧區遊街，為演出第100部電影「阿虎」宣傳。

「阿虎」是港星劉德華的第100部電影，片中劉德華飾演一名拳擊手，因為在泰國打假拳時，誤把對手打死入獄，出獄後為了女兒重回拳壇挑戰拳王的故事，但最後死在擂台上。

劉德華視日本女星常盤貴子為偶像，因此邀請常盤貴子參與「阿虎」演出，飾演收容其女兒的孤兒院院長，兩人有精采對手戲。

google news透過 Google News追蹤中央社

劉德華以「阿虎」精采演技入圍第20屆香港金像獎最佳男主角獎，本期望連莊影帝，但當年碰到「臥虎藏龍」、「花樣年華」等強片競爭，最後由港星梁朝偉以「花樣年華」拿下影帝。

想看更多劉德華的照片，立即到中央社影像空間。1140210

台北華納威秀廣場舉行「阿虎」電影影迷會，劉德華（右）和影迷一起打拳擊。中央社記者吳繼昌攝 90年2月9日
台北華納威秀廣場舉行「阿虎」電影影迷會，劉德華（右）和影迷一起打拳擊。中央社記者吳繼昌攝 90年2月9日
日本藝人常盤貴子（中）抵香港準備出席29日香港金像獎典禮，在機場獲得主辦單贈送小老虎布娃娃時，露出驚喜的表情。中央社記者陳倖嫚香港攝　90年4月27日
日本藝人常盤貴子（中）抵香港準備出席29日香港金像獎典禮，在機場獲得主辦單贈送小老虎布娃娃時，露出驚喜的表情。中央社記者陳倖嫚香港攝　90年4月27日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
107
更多編輯台推薦新聞：