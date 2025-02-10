開箱老照片》劉德華為第100部電影阿虎宣傳

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（中央社網站）2001年（民國90年）2月10日：港星劉德華搭乘吉普車在台北市西門鬧區遊街，為演出第100部電影「阿虎」宣傳。

「阿虎」是港星劉德華的第100部電影，片中劉德華飾演一名拳擊手，因為在泰國打假拳時，誤把對手打死入獄，出獄後為了女兒重回拳壇挑戰拳王的故事，但最後死在擂台上。

劉德華視日本女星常盤貴子為偶像，因此邀請常盤貴子參與「阿虎」演出，飾演收容其女兒的孤兒院院長，兩人有精采對手戲。

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劉德華以「阿虎」精采演技入圍第20屆香港金像獎最佳男主角獎，本期望連莊影帝，但當年碰到「臥虎藏龍」、「花樣年華」等強片競爭，最後由港星梁朝偉以「花樣年華」拿下影帝。

想看更多劉德華的照片，立即到中央社影像空間。1140210

台北華納威秀廣場舉行「阿虎」電影影迷會，劉德華（右）和影迷一起打拳擊。中央社記者吳繼昌攝 90年2月9日