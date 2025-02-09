開箱老照片》中影文化城揭幕

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（中央社網站）1975年（民國64年）2月9日：中央電影公司新落成的「中國電影文化城」在中影公司士林片廠舉行開幕典禮，由董事長辜振甫主持剪綵。

位於士林外雙溪旁、鄰近故宮與東吳大學的中影文化城，是中央電影公司打造的片場。占地1萬5千坪的園區裡，有仿擬中國各個朝代的建築與街道，許多古裝連續劇及電影，包含「八百壯士」、「包青天」、「刺客聶隱娘」等，都曾在這裡取景。

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此外，中影文化城也開放遊客參觀，在民國97年休園之前，曾是家庭出遊與中小學生校外教學的必去景點，每逢春節更會舉辦應景的民俗活動與藝文展覽，是許多人心中難忘的童年回憶。

想看更多中影文化城的照片，立即到中央社影像空間。1140209