加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》水彩名家梁丹丰

2025/2/7 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部長蔣彥士（左）頒贈教育部文藝獎章給知名畫家梁丹丰（右）。中央社記者劉偉勳攝 65年2月7日
教育部長蔣彥士（左）頒贈教育部文藝獎章給知名畫家梁丹丰（右）。中央社記者劉偉勳攝 65年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1976年（民國65年）2月7日：甫從歐洲返國的水彩畫家梁丹丰獲頒教育部文藝獎章。

梁丹丰出身書畫世家，父親梁鼎銘、叔叔梁又銘、梁中銘皆是知名畫家，她從小耳濡目染，擅長水彩、炭筆、油彩等創作媒材，最知名的是她在旅途中的風景寫生及散文作品。她的足跡遍布80多國，遠及北極與撒哈拉沙漠，並著有「穿越大峽谷」、「絲路上的梵歌」等書。

梁丹丰亦投身藝術教育，曾任教於國立藝專、文化大學等校，於銘傳大學任教逾半世紀，作育英才無數，曾獲國家文藝獎散文創作獎及教育部文化獎章等大獎。

google news透過 Google News追蹤中央社

梁丹丰的重要畫作均已捐贈國家圖書館典藏，2018年以她在台灣的畫作為主題，集結出版「記憶臺灣—梁丹丰寶島風情畫集」。

想看更多梁丹丰的照片，立即到中央社影像空間。1140207

梁丹丰旅歐寫生畫展在台北市國軍文藝活動中心展出。中央社記者劉偉勳攝 65年2月4日
梁丹丰旅歐寫生畫展在台北市國軍文藝活動中心展出。中央社記者劉偉勳攝 65年2月4日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
102
更多編輯台推薦新聞：