開箱老照片》水彩名家梁丹丰

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（中央社網站）1976年（民國65年）2月7日：甫從歐洲返國的水彩畫家梁丹丰獲頒教育部文藝獎章。

梁丹丰出身書畫世家，父親梁鼎銘、叔叔梁又銘、梁中銘皆是知名畫家，她從小耳濡目染，擅長水彩、炭筆、油彩等創作媒材，最知名的是她在旅途中的風景寫生及散文作品。她的足跡遍布80多國，遠及北極與撒哈拉沙漠，並著有「穿越大峽谷」、「絲路上的梵歌」等書。

梁丹丰亦投身藝術教育，曾任教於國立藝專、文化大學等校，於銘傳大學任教逾半世紀，作育英才無數，曾獲國家文藝獎散文創作獎及教育部文化獎章等大獎。

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梁丹丰的重要畫作均已捐贈國家圖書館典藏，2018年以她在台灣的畫作為主題，集結出版「記憶臺灣—梁丹丰寶島風情畫集」。

想看更多梁丹丰的照片，立即到中央社影像空間。1140207