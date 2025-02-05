開箱老照片》陽光洗車中心

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（中央社網站）1994年（民國83年）2月5日：位於台北市建國高架橋南端的陽光洗車中心，特別邀請專業按摩師，為前來洗車的駕駛按摩紓壓。

陽光基金會的故事要從民國69年起說起，由燒傷者沈曉亞所撰寫的「怕見陽光的人」一書中，道盡顏面損傷朋友處於社會幽暗角落的坎坷和辛酸，受到社會關注，有志之士開始籌備基金會，在各方捐助下，陽光基金會於隔年正式成立。

當時全民健康保險還沒有實施，傷友找工作也不容易，陽光基金會發現許多的傷友及家庭面對龐大的醫療費用，甚為辛苦，因此在民國81年於台北市和平東路及建國高架橋下成立陽光洗車中心，成為台灣第一個提供綜合性身心障礙者就業機會的庇護工場，之後也陸續成立陽光加油站及汽車美容服務等，為身心障礙者創造更多的就業機會。



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