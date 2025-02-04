開箱老照片》杏林子「俠風長流」

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（中央社網站）2004年（民國93年）2月4日：適逢作家劉俠（筆名杏林子）逝世滿1週年，九歌出版社推出她的遺作「俠風長流─劉俠回憶錄」。

劉俠12歲起因罹患類風濕性關節炎，身上關節逐一壞死，須以輪椅代步，但她一直勤於筆耕，以陽光與溫柔的筆觸鼓舞人心。

她曾獲國家文藝獎章、當選十大傑出女青年，更於1982年成立「伊甸殘障福利基金會」，推動台灣身障權益發展，並曾任總統府國策顧問。

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「俠風長流」這本書原是劉俠送給自己與病魔纏鬥50年的禮物，她在書中檢視生命過往，處處是她面對逆境時不屈的意志，與擁抱社會、熱愛人群的關懷。不料她在60歲那年與世長辭，趕不上這本書的出版，但她不向命運低頭的生命典範，仍透過這本書向世人做了最好的展示。

想看更多劉俠的照片，立即到中央社影像空間。1140204

中華民國第八屆十大女青年選拔會，在台北中廣公司會議室記者會中宣布當選人名單，選拔會評審委員王亞權（左）向當選人劉俠（中坐者）致賀。中央社記者劉偉勳攝 69年3月17日