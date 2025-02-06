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開箱老照片》萬人簽名促建金烈大橋

2025/2/6 07:00
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金門縣長陳水在（前排中）響應促建金烈大橋萬人簽名活動。中央社記者倪國炎攝　85年2月6日
金門縣長陳水在（前排中）響應促建金烈大橋萬人簽名活動。中央社記者倪國炎攝　85年2月6日
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（中央社網站）1996年（民國85年）2月6日：金門縣烈嶼鄉公所舉辦促進興建金烈大橋全縣萬人簽名活動。

烈嶼是外島中的外島，隔著金烈水道，位在金門跟廈門的中間，又被稱為小金門，島上沒有24小時醫院或診所，萬一有醫療緊急狀況只能往大金門送，早年對外只能靠船舶，但可能受到天候影響無法開船，因此烈嶼民眾及各級民代積極爭取興建金烈大橋，幾經波折，好不容易在民國100年開始興建。

由於台灣廠商沒有相關經驗，海面施工困難，海底的花崗岩讓基樁工程進度緩慢，加上金門難以捉摸的天氣，造成進度延宕和成本過高；這座總長5.41公里的大橋，換了三家承包商、歷經12年，才在民國111年10月30日正式通車。

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完工後的金門大橋共有5座橋塔，造型以金門高粱穗意象設計，每晚橋塔皆有燈光秀，不僅為民眾帶來便利交通，也成為獨特的海上風景。

想看更多金門大橋的照片，立即到中央社影像空間。1140206

竣工後的金門大橋。中央社記者黃慧敏攝　112年2月3日
竣工後的金門大橋。中央社記者黃慧敏攝　112年2月3日
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