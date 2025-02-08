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開箱老照片》合歡山滑雪場

2025/2/8 07:00
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台灣山岳協會滑雪隊和中國登山協會探雪隊成員，在訓練前暖身。中央社記者雷樹水攝　51年2月8日
台灣山岳協會滑雪隊和中國登山協會探雪隊成員，在訓練前暖身。中央社記者雷樹水攝　51年2月8日
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（中央社網站）1962年（民國51年）2月8日：台灣山岳協會滑雪隊和中國登山協會探雪隊在合歡山麓新闢的滑雪練習場接受滑雪訓練。

現今台灣冬季鮮少下雪，每逢寒流，合歡山總是熱門的追雪景點。很難想像，合歡山在多年前曾有長達2個月的積雪期，是亞熱帶難得的滑雪去處。

合歡山在日治時期即有滑雪紀錄，隨著中部橫貫公路及其支線開發，交通便利性大增。49年2月，台灣山岳協會滑雪隊首度到合歡山勘查雪況。50年，軍方亦於武嶺設置陸軍山寒地作戰訓練中心，實施雪地作戰訓練。

52年台灣省體育會滑雪協會成立。之後各項滑雪設施，如松雪樓、雪場纜車及滑雪訓練中心陸續興建完成，伴隨救國團等單位舉辦的訓練營，滑雪運動蔚為風潮。

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可惜後來由於氣候暖化、積雪不足，加上出國滑雪日益風行，合歡山的滑雪盛況已經不再。

想看更多合歡山滑雪場的照片，立即到中央社影像空間。1140208

台灣山岳協會滑雪隊和中國登山協會探雪隊成員聆聽教練指導。中央社記者雷樹水攝　51年2月8日
台灣山岳協會滑雪隊和中國登山協會探雪隊成員聆聽教練指導。中央社記者雷樹水攝　51年2月8日
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