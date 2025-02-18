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開箱老照片》風箏名家李上白

2025/2/18 07:00
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風箏名家李上白等人，在國父紀念館廣場舉行風箏表演，他製作的蜈蚣風箏長達百尺，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者劉偉勳攝　66年2月18日
風箏名家李上白等人，在國父紀念館廣場舉行風箏表演，他製作的蜈蚣風箏長達百尺，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者劉偉勳攝　66年2月18日
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（中央社網站）1977年（民國66年）2月18日：風箏名家李上白等人，在國父紀念館廣場舉行風箏表演。巨大的蜈蚣風箏在天空翱翔，吸引民眾駐足觀賞。

長達百尺的蜈蚣風箏在風箏名家李上白牽引下，自然地隨風扭動，宛如一隻在空中爬行的巨蟲，生動飛舞。

李上白已有多年製作動物風箏的經驗，他在民國64年第一屆風箏大賽所製作的「36隻燕子一線牽」作品， 36只風箏由他一人牽引，如同真的燕群在天空紛飛，蔚為奇觀，最後也贏得該屆製作組的冠軍。

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李上白曾分享自己多年研究風箏的心得，36隻燕子之所以能在天空栩栩如生飛翔，是因為其中三分之一的燕子是不對稱的風箏，如果單獨施放只會胡亂打轉，但是與其餘精準製作的風箏結合在一起，就會產生靈動的燕群。

想看更多李上白的照片，立即到中央社影像空間。1140211

#風箏
全國第一屆風箏總決賽於新莊舉行，李上白的作品「36隻燕子一線牽」榮獲製作組冠軍，在他的牽引下，燕群翱翔天空，蔚為奇觀。中央社記者馮國鏘攝　64年9月21日
全國第一屆風箏總決賽於新莊舉行，李上白的作品「36隻燕子一線牽」榮獲製作組冠軍，在他的牽引下，燕群翱翔天空，蔚為奇觀。中央社記者馮國鏘攝　64年9月21日
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