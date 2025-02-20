開箱老照片》金曲歌王陳建年擔任蘭嶼警員

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（中央社網站）2001年（民國90年）2月20日：「警察歌手」陳建年89年擊敗張學友、陶喆、王力宏、庾澄慶等勁敵，奪得金曲歌王寶座，但不適應成名後的日子，自願請調蘭嶼，盼能遠離塵囂、持續創作。

陳建年推出第一張專輯「海洋」即獲金曲獎肯定，他出身音樂氣息濃厚的卑南族南王部落，外公是歌謠大師陸森寶，歌手紀曉君、家家則是其外甥女。

其作品為融合藍調、新世紀曲風的原住民音樂，並曾為「餘生—賽德克‧巴萊」等多部影視創作配樂。

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陳建年在警界服務30年後，106年自蘭嶼分駐所副所長職務退休，專注於音樂創作。111年的金曲得獎專輯「pongso no Tao」，就是為其工作、生活十餘年的蘭嶼而作。至今已累積6座金曲獎座。

想看更多陳建年的照片，立即到中央社影像空間。1140211