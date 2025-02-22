開箱老照片》中視甄選「假許不了」
2025/2/22 07:00
（中央社網站）1984年（民國73年）2月22日：中視電視劇「降龍羅漢」甄選「假許不了」，獲選者將與許不了在劇中飾演真假濟公。
活動吸引了上百位報名者，中視挑出43位，在第二攝影棚舉行決選。每位候選人於3分鐘的時間內自由發揮，包括口技、唱歌、模仿等，有人藉酒壯膽，還有人怯場臨陣脫逃。
最後篩選出10位優秀者，他們來自北中南各地，職業也不一而足，有水電工、水果商、廚師、演員等，但共通點都是許不了的影迷。
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中視再從這10人裡，正式選出最像許不了並最具喜劇天分的「假許不了」葉佳璋，參加「降龍羅漢」的演出，與本尊同台飆戲。
想看更多許不了的照片，立即到中央社影像空間。1140222
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