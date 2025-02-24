開箱老照片》李安「囍宴」抱回金熊獎

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（中央社網站）1993年（民國82年）2月24日：「囍宴」獲得第43屆柏林影展最佳影片金熊獎，導演李安攜獎座返抵國門。

台灣以「囍宴」、「暗戀桃花源」、「青少年哪吒」參加第43屆柏林影展，其中「囍宴」在25部競賽片中脫穎而出，榮獲最高榮譽金熊獎，「暗戀桃花源」則獲青年電影論壇獎。

李安憑「囍宴」開始征戰海外，除了柏林影展金熊獎，還入圍金球獎、奧斯卡獎最佳外語片，讓國際影壇注意到這位台灣新秀。

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「囍宴」為中影出品，是當時台灣少有的同志題材電影，並遠赴美國取景。與「推手」、「飲食男女」同為郎雄主演，因深刻描寫傳統父親形象，被稱為李安的「父親三部曲」。

想看更多囍宴的照片，立即到中央社影像空間。1140224