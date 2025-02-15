李安出席紐約個人影展 稱讚斷背山是好電影當之無愧

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（中央社記者廖漢原紐約14日專電）早前獲得美國導演工會獎（DGA Awards）「終身成就獎」的台灣導演李安，今天出席紐約亞洲協會主辦的個人影展，首部電影放映20年前獲得奧斯卡最佳導演的名片「斷背山」。李安說：「就是很好的電影，當之無愧。」

為標誌李安超過40年電影人的卓越成就，紐約智庫亞洲協會（Asia Society）14日至23日舉辦「水與油：李安的電影」個人影展，連續放映李安出道以來，在亞洲與好萊塢拍攝的所有影片。李安稱為愛情片的斷背山（Brokeback Mountain）被選為首映片，在情人節夜晚特別播放。

20多年前，身心俱疲的李安選擇在好萊塢流浪已久的同志加西部牛仔元素的劇本「斷背山」，聚集當時20出頭的4位演員希斯萊傑（Heath Ledger）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）拍攝，影片在威尼斯影展與奧斯卡金像獎大放異彩掀起話題，獲得多個重要獎項，4位演員陸續成為好萊塢巨星。

20年後，李安在紐約與年輕觀眾分享拍攝經驗，除了4位準備在影壇起飛的演員稱職飾演極具內心戲的角色，全片從拍攝選址到對白、配樂、剪輯，仍顯得無懈可擊。有觀眾問李安回看自己的電影如果要修改得更好，想改什麼部分，他斬釘截鐵的回答「不改」，這就是最好的。

李安說：「今天看覺得很好看，以前沒那麼覺得，就是很好的電影，我覺得當之無愧。」

相較於同期競爭獎項的影片幾乎沒多少人記得，斷背山至今仍是改變社會文化的象徵，但李安還是強調當時拍攝沒有其他意圖，吸引他的是一個感人的短篇小說與劇本，人性化的愛情故事。

影展首日放映吸引不少年輕觀眾，李安說，對個人來講很溫馨，還有這麼多人關注電影是好事，電影好像很久沒什麼進步，差不多那個樣子，觀眾就也很疲憊了，整個市場情況不是很好。但還有這麼多年輕人著迷這部電影，希望工業還有他們本身有創新局面，不要照老舊東西一直做。

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6年沒拍片的李安目前無具體工作計畫，他不諱言「現在拍電影很難，大家都很難，不是我一個」。「從小到大教你的，現在都不對了，這個世界就是很混淆，這也不好明講，大家都有這個感覺」。

李安個人影展由亞洲協會與駐紐約台北文化中心合作舉辦，推手、囍宴、飲食男女、理性與感性、臥虎藏龍、色戒、少年Pi的奇幻漂流等片將陸續登場，李安與部分幕後人員也將出席映後座談。（編輯：陳承功）1140215

李安在紐約個人影展中表示，再看斷背山仍是一部好電影，當之無愧。中央社記者廖漢原紐約攝 114年2月15日